ВСУ из миномета обстреляли село Спартак в ДНР

Донецк, , 10:51 — REGNUM Украинские войска обстреляли из миномета село Спартак Донецкой Народной Республике (ДНР) в течение суток 31 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, киевские каратели выпустили пять мин селу. Сутками ранее ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов ДНР, используя минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, снайперское и крупнокалиберное оружие. Также из-за обстрелов был обесточен населенный пункт Еленовка.

Напомним, Минские соглашения запрещают использовать тяжелое вооружение на линии фронта, а также обязывают все стороны конфликта прекратить ведение огня. Тем не менее украинские войска систематически нарушают договоренности.

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