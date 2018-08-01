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ВСУ из миномета обстреляли село Спартак в ДНР

Происшествия

Ранее из-за обстрелов ВСУ был обесточен населенный пункт Еленовка

Донецк, 1 августа 2018, 10:51 — REGNUM  Украинские войска обстреляли из миномета село Спартак Донецкой Народной Республике (ДНР) в течение суток 31 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, киевские каратели выпустили пять мин селу. Сутками ранее ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов ДНР, используя минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, снайперское и крупнокалиберное оружие. Также из-за обстрелов был обесточен населенный пункт Еленовка.

Напомним, Минские соглашения запрещают использовать тяжелое вооружение на линии фронта, а также обязывают все стороны конфликта прекратить ведение огня. Тем не менее украинские войска систематически нарушают договоренности.

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