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Сын фигуранта дела о липовых инвалидностях арестован в Дагестане

Происшествия

Ранее сын Магомеда Махачева находился под подпиской о невыезде

Махачкала, 1 августа 2018, 10:46 — REGNUM  В Дагестане сотрудниками правоохранительных органов был задержан сын экс-руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы республики Магомеда Махачева. Об этом сообщает агентство «Дербент».

Отмечается, что Гасан Махачев после того, как его задержали при попытке покинуть территорию России и скрыться от следствия, по решению суда был арестован на два месяца. По сведениям издания, ранее сын Магомеда Махачева находился под подпиской о невыезде.

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Напомним, 3 июля сообщалось, что против руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Магомеда Махачева возбудили уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. По сведениям правоохранителей, общая сумма незаконно полученных средств за справки о липовых инвалидностях составила 52 млн рублей.

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