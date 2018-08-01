Сын фигуранта дела о липовых инвалидностях арестован в Дагестане

Махачкала, , 10:46 — REGNUM В Дагестане сотрудниками правоохранительных органов был задержан сын экс-руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы республики Магомеда Махачева. Об этом сообщает агентство «Дербент».

Отмечается, что Гасан Махачев после того, как его задержали при попытке покинуть территорию России и скрыться от следствия, по решению суда был арестован на два месяца. По сведениям издания, ранее сын Магомеда Махачева находился под подпиской о невыезде.

Читайте также: В Дагестане пытался скрыться от следствия фигурант дела о липовых инвалидах

Напомним, 3 июля сообщалось, что против руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Магомеда Махачева возбудили уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. По сведениям правоохранителей, общая сумма незаконно полученных средств за справки о липовых инвалидностях составила 52 млн рублей.

Читайте также: Глава бюро медико-социальной экпертизы Дагестана попал под статью о взятках