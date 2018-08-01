Российские журналисты погибли в ЦАР от рук «говоривших по-арабски»

Банги, , 10:26 — REGNUM Журналистов из России, прибывших для документальных съемок в Центральноафриканскую республику (ЦАР), атаковала группа примерно из десяти человек. Об этом рассказал чиновник из города Сибю Марселин Йойо, передает Associated Press.

По его словам, около 19:00 по местному времени (21:00 мск) журналисты выехали из города, хотя силы безопасности отговаривали их от поездки, так как уже стемнело. На расстоянии 23 км от Сибю на журналистов напали.

Их захватила группа примерно из десяти человек. Все они «носили тюрбаны и говорили только по-арабски», уточнил Йойо.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля стало известно о гибели в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Мотивы преступления пока неясны. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.

Тела погибших доставлены в столицу страны Банги. МИД окажет родственникам необходимое содействие.

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