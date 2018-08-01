В воинской части под Харьковом убили боевика ВСУ

Харьков, Украина, , 10:23 — REGNUM Тело 23-летнего боевика вооруженных сил Украины с признаками насильственной смерти было обнаружено на территории воинской части в городе Лозовая Харьковской области, сообщает пресс-служба областной полиции.

«Обнаружено тело погибшего в канализационном коллекторе на территории военной части. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, убитый — боевик батальона «Донбасс-Украина». Несколько дней назад он пропал, и после этого не выходил на связь. При этом начальник убитого заявил, что подозреваемые якобы уже задержаны.

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