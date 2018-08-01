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Житель Украины попытался провезти в Крым пакет с наркотиками

Происшествия

После задержания мужчина передан в правоохранительные органы

Армянск, Крым, 1 августа 2018, 09:52 — REGNUM  Вещества темно-зеленого цвета и таблетки неизвестного происхождения были изъяты у жителя Украины, который пытался проникнуть в Крым через пункт пропуска «Армянск», сообщила пресс-служба регионального погрануправления ФСБ России.

Из сообщения следует, что от пластикового пакета с травой нарушитель попытался избавиться при осмотре транспортного средства. Однако он не учел тот факт, что «на территории ведется видеонаблюдение». Во время обыска автомобиля правоохранители обнаружили белые и красные таблетки неизвестного происхождения. Мужчина пояснил, что эти лекарства ему прописал лечащий врач, однако вспомнить названия препарата он не смог.

«По результатам проведенного позже экспресс-теста установлено, что водитель «Лексуса» находился в состоянии наркотического опьянения», — говорится в сообщении.

Украинца задержали, сейчас он дает показания в правоохранительных органах. Найденные вещества отправлены на экспертизу.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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