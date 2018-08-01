На Украине ищут убийцу «ветерана АТО», застреленного в Бердянске

Бердянск, Украина, , 09:49 — REGNUM В украинском Бердянске участник военной операции в Донбассе был расстрелян неизвестным. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался, передаёт телеканал «Звезда».

Хотя в заявлении украинской Нацполиции не указана личность убитого, в социальных сетях сослуживцы мужчины называют его экс-участником войны в Донбассе с позывным «Сармат» Виталием Олешко, отмечает издание. Сообщается о введении полицией в Запорожской и Донецкой областях оперативного плана «Сирена».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель командира карательного украинского батальона «Торнадо» Николай Цукур заявил, что Олешко убил экс-боевик «Торнадо» Артем Матюшин.

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