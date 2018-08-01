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В Хабаровске женщина скончалась после операции по маммопластике

Происшествия

Следствие полагает, что имело место ненадлежащее выполнение врачами своих обязанностей

Хабаровск, 1 августа 2018, 09:41 — REGNUM  Пластическая операция по коррекции формы груди в одной из клиник Хабаровска закончилась смертью пациентки, сообщает 1 августа пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

В соответствии с сообщением, инцидент произошел в июле этого года. После проведенной операции самочувствие женщины ухудшилось, поэтому ее перевели в реанимацию, где на третьи сутки после операции она скончалась.

«Возбуждено уголовное дело… по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»)», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия, в медицинском учреждении изъята документация, назначен ряд экспертиз. В ходе следствия будет дана комплексная оценка действиям врачей.

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