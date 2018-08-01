Семь автомобилей столкнулись на Тверской улице Москвы

Москва, , 09:35 — REGNUM На Тверской улице в центре Москвы произошло крупное ДТП, в результате чего утром 1 августа было осложнено движение транспорта, передаёт телеканал «РЕН-ТВ».

По сведениям издания, в результате столкновения семи автомобилей никто не пострадал, однако было ограничено автомобильное движение сразу по четырем полосам из восьми. На кадрах, опубликованных телеканалом, видны повреждённые авто — BMW и Land Rover. ДТП произошло в районе Пушкинской площади.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 31 июля в московском районе Лефортово произошло ДТП с участием трамвая и грузовика, в результате столкновения грузовик перевернулся. По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал.

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