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В Швеции похищены регалии короля Карла IX

Происшествия

Воров ищут «на земле, воде и в воздухе»

Стокгольм, 1 августа 2018, 09:44 — REGNUM  Собор шведского города Стренгнес ограблен неизвестными. Злоумышленники унесли с собой похоронные регалии династии Васа — корону и державу Карла IX и венец его супруги Кристины, сообщает издание Expressen.

По словам очевидцев, два вора скрылись на моторной лодке, которую перед преступлением оставили неподалеку. В полиции заявили, что ищут их «на земле, воде и в воздухе».

Отмечается, что в соборе Стренгнеса хранились уникальные предметы — похоронные регалии короля и королевы. Их изготовили, чтобы положить в гробы покойных. Позже регалии достали из гробницы и выставили в соборе.

Отцом шведского короля Карла IX (1550−1611) был выдающийся монарх Густав Васа. Супруга Карла IX Кристина (1573−1625) пережила его на 14 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля необычная кража произошла в Нидерландах. Из Музея естественных наук в городе Лейден пропал сейф, где находилась емкость со смертельно опасным ядом кураре.

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