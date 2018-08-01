В Сирии террористы похитили японского журналиста

Дамаск, , 09:33 — REGNUM Сирийская террористическая группировка опубликовала видео с захваченными в плен японским журналистом и гражданином Италии, сообщает 1 августа Al Arabia.

Ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за их похищение, однако предполагается, что похищение организовано одним из бывших филиалов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. В конфликте принимают активное участие многочисленные террористические организации.

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