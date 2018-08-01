Mercy Malaysia предоставит помощь пострадавшим на острове Ломбок

Куала-Лумпур, , 09:18 — REGNUM Некоммерческая организация Mercy Malaysia предоставит помощь в размере 40 тыс. малайзийских ринггит пострадавшим гражданам Индонезии от землетрясения на острове Ломбок, Западная Нуса-Тенгара, сообщает Antaranews.

Mercy Malaysia — некоммерческая организация, основной целью которой является оказание помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях.

«Эти пожертвования будут распределяться из центра помощи в деревне Сембалон», — заявил в Куала-Лумпуре администратор Mercy Malaysia Норазам Аб Самам.

Он сообщил, что число людей, пострадавших от катастрофы, возросло.

В настоящее время Mercy Malaysia нуждается в не менее 250 тыс. малайзийских ринггит, чтобы оказать помощь всем пострадавшим.