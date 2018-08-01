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На юге Китая арестовали 21 подозреваемого в интернет-мошенничестве

Происшествия

Платформа для интернет-инвестирования собирала огромные суммы денег ежедневно, но не реализовывала никаких товаров

Гуанчжоу, Китай, 1 августа 2018, 09:08 — REGNUM  Группа из 21 подозреваемых была арестована по обвинению в обмане более 20 тыс. человек на более чем 900 млн юаней ($132 млн), сообщили в полиции столицы провинции Гуандун города Гуанчжоу на юге Китая, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

Платформа для интернет-инвестирования, которая собирала огромные суммы денег ежедневно, но не реализовывала никаких товаров, привлекла внимание китайских правоохранителей в декабре 2017 года. Расследование показало, что ее организаторы были причастны к созданию финансовой пирамиды. Платформа внезапно закрылась в январе 2018 года, а ее руководители растворились.

Полиция провела серию арестов в провинциях Гуандун, Цзянси и Чэцзян, а также Гуанси-Чжуанском автономном районе с января по июнь, в общей сложности повязав 21 подозреваемого. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, дело крупного китайского мошенника, босса фирмы онлайн-финансов Qbao.com Чжана Сяолэя было передано прокуратуре по обвинению в фондовом мошенничестве.

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