Трое неизвестных украли в США акулу

Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Правоохранительные органы США вернули небольшую акулу, похищенную контрабандистами из аквариума, сообщает 1 августа Al Arabia.

Австралийская бычья акула была доставлена в место своего прежнего обитания — аквариум Сан-Антонио в штате Техас. По подозрению в данном преступлении были задержаны три человека, один из которых уже признал свою вину.

Напомним, австралийская бычья акула не представляет серьезной угрозы для человека, максимальный зафиксированный ее размер составляет порядка 160 см. Акула отличается шипами, расположенными у основания плавников, питается моллюсками, ракообразными и прочей мелкой живностью.

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