Среда, 1 Августа 2018 года
08:56:29 МСК

«Опасность массовых отравлений»: в Зауралье закрыли пляжи и бассейн

Происшествия

В воде акваторий обнаружены опасные бактерии

Курган, 1 августа 2018, 08:33 — REGNUM  В Курганской области приставы опечатали популярное место отдыха зауральцев — открытый термальный бассейн базы отдыха «Баден-Баден». Основанием для закрытия стали неудовлетворительные результаты исследования воды, проведенного сотрудниками Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Купаться в минеральной воде можно будет лишь через два месяца. Кетовский районный суд вынес решение о приостановлении работы термального бассейна на 90 дней.

«В воде бассейна были обнаружены опасные бактерии, которые могли привести к распространению инфекционных и паразитарных заболеваний, а также массовым отравлениям среди населения», — сообщает областная служба судебных приставов.

По просьбе владельца комплекса приставы опечатали всю входную группу к термальному источнику. Гостиница и кафе работают в прежнем режиме.

Курганцы в социальных сетях выражают недовольство решением санэпидслужб. Закрытие термального бассейна произошло после запрета отдыха на пляжах «Голубые озёра» и «Бабьи пески». В Кургане на данный момент негде ополоснуться в жару: во всех водоёмах содержатся опасные болезнетворные бактерии. Кучи мусора, обнаруженные в зоне рекреации акваторий, на совести не только горожан, но и собственника — администрации города. Тем временем жара в Кургане не спадает и продержится, по прогнозам синоптиков, до середины августа.

Читайте ранее в этом сюжете: На пляжах Махачкалы запретили купаться: в воде нашли холероподобные микробы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба парков и зон отдыха в городах России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить