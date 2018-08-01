«Опасность массовых отравлений»: в Зауралье закрыли пляжи и бассейн

Курган, , 08:33 — REGNUM В Курганской области приставы опечатали популярное место отдыха зауральцев — открытый термальный бассейн базы отдыха «Баден-Баден». Основанием для закрытия стали неудовлетворительные результаты исследования воды, проведенного сотрудниками Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Купаться в минеральной воде можно будет лишь через два месяца. Кетовский районный суд вынес решение о приостановлении работы термального бассейна на 90 дней.

«В воде бассейна были обнаружены опасные бактерии, которые могли привести к распространению инфекционных и паразитарных заболеваний, а также массовым отравлениям среди населения», — сообщает областная служба судебных приставов.

По просьбе владельца комплекса приставы опечатали всю входную группу к термальному источнику. Гостиница и кафе работают в прежнем режиме.

Курганцы в социальных сетях выражают недовольство решением санэпидслужб. Закрытие термального бассейна произошло после запрета отдыха на пляжах «Голубые озёра» и «Бабьи пески». В Кургане на данный момент негде ополоснуться в жару: во всех водоёмах содержатся опасные болезнетворные бактерии. Кучи мусора, обнаруженные в зоне рекреации акваторий, на совести не только горожан, но и собственника — администрации города. Тем временем жара в Кургане не спадает и продержится, по прогнозам синоптиков, до середины августа.

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