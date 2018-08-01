В смертельном ДТП в Ростовской области погибли шестеро человек

Ростов-на-Дону, , 08:29 — REGNUM Столкновение грузовика и микроавтобуса в Ростовской области привело к гибели шестерых человек, сообщила 1 августа пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Авария произошла в Чертковском районе, на 791 км автодороги М-4 «Дон». Водитель «КамАЗа» с прицепом, обнаружив техническую неисправность съехал на обочину начал останавливаться. В это время в него врезался Volkswagen Transporter, который двигался в попутном направлении.

«В результате происшествия шесть человек погибли. Двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа МВД, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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