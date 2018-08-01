Казахстанские пограничники задержали четверых граждан РФ на Каспии

Астана, , 08:24 — REGNUM В акватории Каспийского моря казахстанские пограничники задержали четверых граждан РФ, сделав предупредительный выстрел в воздух. Об этом сообщила пресс-служба пограничной службы Комитета национальной безопасности страны.

«Пограничники … обнаружили малое плавательное средство — типа «Байда»… — говорится в сообщении. — Заметив пограничный катер … нарушители пытались «дать ходу», но предупредительный выстрел пограничников в воздух быстро охладил их прыткость».

В ходе проверки было установлено, что люди, находившиеся на плавательном средстве, являются гражданами РФ.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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