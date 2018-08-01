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Власти Перу уточнили число пострадавших при столкновении поездов

Происшествия

Большинство из них — иностранные туристы

Куско, Перу, 1 августа 2018, 08:20 — REGNUM  В результате столкновения двух туристических поездов в районе города Куско пострадали 35 человек. Такие данные приводит министерство здравоохранения Перу.

«На данный момент известно, что в результате железнодорожной аварии в Куско пострадали 35 человек», — цитирует сообщение перуанский портал noticias24.com.

Большинство пострадавших — иностранные туристы, посещавшие главную достопримечательность Перу — город инков Мачу-Пикчу. Двое раненых иностранцев находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в Перу один из поездов поездов с туристами совершил экстренную остановку, второй поезд въехал в него. Оба поезда в результате сошли с рельсов. Граждан России среди пострадавших нет.

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Железнодорожные аварии
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