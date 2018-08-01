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Линия метро в Париже была заблокирована два часа

Происшествия

Нарушения на линии 1 вызвали беспорядок в парижском метро

Линия метро в Париже была заблокирована два часа
Парижское метро

Париж, 1 августа 2018, 07:56 — REGNUM  Нарушения на линии 1 вызвали беспорядок в парижском метро во вторник вечером, 31 июля, заставив пассажиров идти по рельсам, сообщает Europe1.

Все началось с остановки поезда между станциями «Бастилия» и «Сен-Поль», прямо в центре столицы. Затем линия была парализована в течение двух часов. Пожарные вмешались, чтобы эвакуировать пассажиров на нескольких станциях.

Как свидетельствуют очевидцы, эвакуация прошла спокойно, несмотря на сильную жару и неисправность кондиционера.

Этот редкий инцидент в парижском метро случился в то время, когда ситуация на вокзале Монпарнас медленно возвращается к норме.

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ЧП в метрополитене
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