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ВСУ два раза обстреляли ЛНР из гранатометов и военной техники

Происшествия

Под обстрел попали два села

ВСУ два раза обстреляли ЛНР из гранатометов и военной техники
Иллюстрация: Mil.gov.ua
На позиции ВСУ

Луганск, 1 августа 2018, 07:52 — REGNUM  Два раза обстреляли ВСУ Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 31 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, под обстрел попали села Желобок и Лозовое. Украинские войска обстреливали населенные пункты из военной техники, гранатометов и стрелкового оружия. Сутками ранее украинские каратели трижды обстреляли села Сокольники, Пришиб и Лозовое из гранатометов.

Напомним, в Донбассе с 1 июля действует «хлебное» перемирие, однако украинские войска его не соблюдают. Несмотря на снижение интенсивности обстрелов, огонь по мирным населенным пунктам продолжается, из-за чего страдают люди и инфраструктура городов и сел.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ повторно обстреляли села Пришиб и Сокольники в ЛНР

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