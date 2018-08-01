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На тушении лесных пожаров Якутии погиб мужчина

Происшествия

Он не успел покинуть загоревшийся автомобиль

Якутск, 1 августа 2018, 07:45 — REGNUM  В Нюрбинском районе Якутии загорелся автомобиль, на котором сотрудники филиала «Якутлесресурса» приехали тушить лесные пожары. УАЗ успели покинуть все пассажиры, кроме одного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном управлении по Якутии СК РФ. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

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Возгорание произошло в районе двигателя машины в момент, когда она двигалась к реке Вилюй недалеко от села Кюндядя. На момент трагедии лесной пожар был уже локализован. Погибшему сотруднику «Якутлесресурса» было 44 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии горит 1,3 млн га лесов, из них тушат только порядка 37 тыс. га. Дело в том, что 86% лесов Якутии признаны труднодоступными и отдалёнными: населённым пунктам они не угрожают, но тушить их очень трудно и затратно.

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Напомним также, что следственное управление СК РФ в Якутии возбудило уже три уголовных дела по фактам халатности, допущенной при тушении пожаров. Прокуратура пришла к выводу, что мониторинг за возгораниями в Горном, Намском и Сунтарском районах Якутии был ненадлежащим, а сил и средств для борьбы с огнём недостаточно.

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Лесные пожары — 2018
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