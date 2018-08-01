В Харькове посадили пенсионера на 12 лет за «шпионаж»

Харьков, Украина, , 07:38 — REGNUM К 12 годам лишения свободы приговорили в Харькове пенсионера, который якобы «шпионил» для российских спецслужб, сообщает 1 августа УНИАН.

Согласно сообщению, служба безопасности Украины (СБУ) начала слежку за местным жителем в августе 2017 года и «выяснила», что он якобы собирал информацию об оборонных заказах. Мужчину обвинили по статье «государственная измена» и назначили наказание в виде 12 лет тюремного заключения.

Напомним, на Украине часто ловят так называемых «российских шпионов», которыми часто оказываются либо оппозиционно настроенные граждане, либо социально беззащитные жители. Так, ранее за «госизмену» был задержан украинский гражданин, который встал возле местного военкомата и требовал прекратить войну в Донбассе.