С подозреваемыми в убийстве отца сёстрами провели следственный эксперимент

Москва, , 07:35 — REGNUM Следственный эксперимент с участием трех сестёр-погодков, подозреваемых в убийстве отца, прошел в одном из домов на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом сообщают «Вести».

Девушек доставили к месту происшествия под конвоем. Отвечать на вопросы журналистов они не стали. Каждую из них сотрудники полиции на некоторое время заводили в квартиру, после чего возвращали в спецавтомобиль.

Следственные действия также прошли в находящейся рядом администрации Алтуфьевского района. Следователи опросили представителей комиссии по делам несовершеннолетних. Предположительно, девушки не посещали школу и сильно отставали в учебе от ровесников.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство 57-летнего мужчины произошло 27 июля. По подозрению в убийстве задержали трех его дочерей-погодков, младшая из которых — несовершеннолетняя.

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