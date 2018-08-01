«Ситуация была критической»: Власти Хакасии о пожаре на полигоне ТБО

Черногорск, Хакасия, , 07:29 — REGNUM Глава Хакасии Виктор Зимин отчитался о работе по ликвидации пожара на полигоне ТБО в Черногорске, вспыхнувшего в ночь на 24 июля.

Как сообщил сегодня, 1 августа, Зимин, ситуация была критической:

«Сильный ветер, задымление, многочисленные жалобы местных жителей на ухудшение здоровья».

1 августа глава республики приехал на полигон, чтобы проконтролировать ситуацию. По его словам, пожар был локализован 24 июля. До 28 июля грунтом закрыли 8,4 тыс. кв. м полигона. Слой грунта достигает 50 см. Привлечено 25 единиц техники.

«Люди работали с утра до ночи, даже обедали и ужинали на месте в организованном пункте питания. До ноября грунт будет уплотняться, затем местная администрация решит вопрос о возобновлении работы полигона ТБО», — написал Виктор Зимин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, пожар на полигоне ТБО в городе Черногорске вспыхнул в ночь на 24 июля. Горожане начали жаловаться на сильное задымление и на возникающие из-за этого тошноту и головокружение.

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27 июля управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хакасии сообщило, что задымление на черногорском полигоне бытовых отходов ликвидировано.

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