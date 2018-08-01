Два офицера ФСБ арестованы по подозрению в особо крупном мошенничестве

Москва, , 07:21 — REGNUM Сотрудники управления «М» ФСБ майор Сергей Никитюк и капитан Константин Струков отправлены в СИЗО «Лефортово». Решение об их аресте принял Московский гарнизонный военный суд по ходатайству следователей ГСУ СКР.

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Обоих подозреваемых обвиняют в особо крупном мошенничестве (п. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2016 году оба контрразведчика участвовали в незаконной сделке по отчуждению 50% активов коммерческой структуры, владевшей небольшим строительным рынком на юго-востоке столицы, пишет газета «Коммерсантъ». Офицеры, узнав, что столичные власти намерены снести павильоны, предложили владельцу компании сохранить его бизнес, но не бесплатно. За это они потребовали переписать на стороннего человека половину фирмы, уставный капитал которой составлял 4,6 млн рублей.

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Обвиняемые свою вину в особо крупном мошенничестве отрицают. Сторона защиты обжаловала арест офицеров как незаконный и необоснованный. Адвокаты просят выпустить их подзащитных под домашний арест.

Добавим, что управление «М», в котором служили майор Никитюк и капитан Струков, является одним из элитных подразделений центрального аппарата ФСБ. Ему поручались контрразведывательное обеспечение и борьба с коррупцией в МВД, МЧС, Минюсте и подведомственных ему ФСИН и ФССП. Как отмечает издание, оба подозреваемых были награждены ведомственными наградами и имели благодарности от руководства службы.