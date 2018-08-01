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Названа возможная причина крушения самолета в Мексике

Происшествия

31 августа в штате Дуранго упал пассажирский самолет, принадлежавший авиакомпании AirMexico

Мехико, 1 августа 2018, 07:17 — REGNUM  Порыв ветра мог стать причиной крушения пассажирского самолета Embraer 190 в районе аэропорта мексиканского города Дуранго. Об этом заявил губернатор штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро во время пресс-конференции, транслировавшейся в соцсети в Facebook.

По его словам, при взлете воздушное судно, принадлежащие авиакомпании AeroMexico, подверглось «удару» сильного порыва ветра. Аиспуро добавил, что во время снижения самолет задел крылом землю.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в штате Дуранго упал пассажирский самолет, принадлежавший авиакомпании AirMexico. ЧП произошло в аэропорту Гвадалупе Виктория. На борту воздушного судна находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа. Погибших в авиакатастрофе нет.

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Авиапроисшествия
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