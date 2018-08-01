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Возбуждено дело по факту гибели в ЦАР трёх журналистов из РФ

Происшествия

Позднее в МИД РФ выразили соболезнования в связи с гибелью трёх российских граждан

Москва, 1 августа 2018, 07:10 — REGNUM  По факту гибели в Центральноафриканской республике (ЦАР) трёх российских журналистов возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила 31 июля официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«В ЦАР найдены тела трёх человек, предположительно, российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. По данному факту СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — отметила она.

Позднее в Министерстве иностранных дел России выразили соболезнования в связи с гибелью трёх российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, тела убитых российских журналистов — Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева — были обнаружены 31 июля в 23 км от населенного пункта Сибю (префектура Кемо, ЦАР).

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