В Приангарье работники ЗАГСа случайно «похоронили» живого человека

Иркутск, , 06:56 — REGNUM Инцидент с похороненным (по документам), но живым ветераном боевых действий в Чечне произошел на днях в Ангарске (Иркутская область).

Как сообщили работники Ангарского городского суда, до недавних пор 42-летний мужчина исправно получал полагающееся ему пособие, а когда перечисления прекратились, обратился в Пенсионный фонд за разъяснениями. Там ветерана и огорошили: в живых он уже не числится.

После обращения суд постановил аннулировать актовую запись в соответствии с положениями статьи 75 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», однако кто её внес и зачем, пока остаётся загадкой.