СКР возбудил дело после вспышки инфекции в детском лагере Новосибирска

Новосибирск, , 06:04 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело после вспышки инфекции в детском оздоровительном лагере Новосибирска. Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Как выяснилось, 26 июля в одном из отрядов ребёнок пожаловался вожатому на плохое самочувствие. Позже он был госпитализирован. А в ночь с 26 на 27 июля в больницу были отправлены ещё несколько человек. Всего же в медучреждения были госпитализированы 11 человек, девять детей и двое взрослых (вожатые).

После чего спортивно-оздоровительный лагерь закрыли на карантин, оставшихся детей родители забрали домой. В лагере находилось более 300 школьников.

«В ходе расследования уголовного дела следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины заболевания детей. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в региональном управлении СК РФ.

Отметим, что ранее правительство Новосибирской области заявило, что решение о временной приостановке летней оздоровительной смены в детском лагере «Зелёная республика» в Заельцовском районе Новосибирска принято, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания среди детей.

При этом в министерстве труда и социального развития области сообщили, что всем родителям предложат компенсацию за неиспользованные дни отдыха либо предоставят возможность отдохнуть детям в оздоровительном учреждении в другое время.

30 июля министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов на оперативном совещании в правительстве рассказал, что на данный момент в детских лагерях области отдыхает 9 132 ребёнка. По его словам, всё проходит в «штатном режиме», за исключением ситуации в «Зелёной республике».