Расследование массового убийства в Якутии завершили, никого не наказав

Якутск, , 06:03 — REGNUM В Якутии прекращено расследование уголовного дела об убийстве пяти жителей села Булгунняхтях Хангаласского района. Такое решение принято в связи со смертью мужчины, которого должны были привлечь к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Якутии.

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Сбором документов и показаний свидетелей массового убийства занимался отдел по расследованию особо важных дел. Его сотрудники установили, что 24 мая 2018 года 65-летний житель села застрелил из ружья сначала 35-летнюю женщину, затем её сына и их пожилого соседа. Потом пенсионер пошёл в другой дом, убил там ещё двоих мужчин, после чего вернулся домой и покончил жизнь самоубийством.

Как становило следствия, за полчаса до расправы мужчина звонил соседке с угрозами, обвиняя ей детей в том, что они разбросали мусор в его дворе. Допрошенные свидетели рассказали, что убивший пятерых селян мужчина был скрытным, малообщительным, предъявлял соседям претензии за шалости детей. Позже выяснилось, что мужчина страдал хроническим психическим расстройством, но на учёте в медучреждениях не состоял.

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Как сообщало ИА REGNUM, от учинившего расправу мужчины спаслась 12-летняя девочка — дочь погибшей от рук преступника женщины. В момент нападения ребёнок спрятался под кроватью. После инцидента школьницу госпитализировали: она находилась в состоянии шока.