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В Благовещенске оцепили стройплощадку возле школы из-за учебной мины

Происшествия

Мину обнаружил экскаваторщик

В Благовещенске оцепили стройплощадку возле школы из-за учебной мины
Vitaly V. Kuzmin
Мины

Благовещенск, 1 августа 2018, 05:01 — REGNUM  Рабочие стройплощадки в Благовещенске обнаружили учебную мину, которую приняли за настоящую, 31 июля сообщила «Амурская правда».

Сообщается, что мину обнаружил рабочий-экскаваторщик, во время проведения земляных работ на стройплощадке возле школы №22. При обнаружении находки были вызваны экстренные службы, которые оперативно прибыли на место происшествия.

Территорию оцепили на время обследования подозрительного предмета. В результате выяснилось, что обнаруженная мина является учебным муляжом и не представляет опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в Рязани на стройплощадке была обнаружена учебная противотанковая мина УТМ-62. После обследования мины саперами выяснилось, что находка не содержит взрывчатых веществ и не представляет опасности. Правоохранители выясняют происхождение мины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Рязани на стройке обнаружили мину

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