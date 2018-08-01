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«Газпром» обвинён в нарушении правил пожарной безопасности в лесах Якутии

Происшествия

«В отношении лиц, допустивших нарушения принимаются меры по привлечению к установленной законом ответственности»

Якутск, 1 августа 2018, 05:11 — REGNUM  При подготовке к прокладке трубопровода «Сила Сибири» подрядчики ПАО «Газпром» захламили лесные участки древесным мусором в нескольких районах Якутии. В департаменте лесных отношений эти действия сочли нарушением требований лесного законодательства и правил пожарной безопасности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Захламление в лесах Ленского, Олёкминского, Нерюнгринского, Алданского, Мирнинского, Сунтарского районов было допущено во время разработки Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Нарушения зафиксированы в ходе плановой проверки департамента лесных отношений.

«В отношении лиц, допустивших нарушения принимаются меры по привлечению к установленной законом ответственности, а также выданы предписания об устранении выявленных нарушений», — подвело ведомство итоги проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в лесах Якутии из-за пожаров действует режим ЧС регионального уровня. Огнём охвачена территория площадью 1,3 млн га, при этом тушится только порядка 37 тыс. га — остальные возгорания зафиксированы в отдалённых и труднодоступных лесах.

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Напомним, «Сила Сибири» — это газпровод, который компания «Газпром» строит от Чаяндинского месторождения в Якутии до Китая. Его общая длина составит около 4 тыс. километров, включая подводный тоннель по дну реки Амур. По последним данным, построено уже более 90% газопровода.

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Газопровод «Сила Сибири»
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