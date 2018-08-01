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Граждан России не было среди пострадавших при столкновении поездов в Перу

Происшествия

Посольство России держит ситуацию на контрое

Москва, 1 августа 2018, 04:45 — REGNUM  Граждане России не пострадали при столкновении двух пассажирских поездов в Перу, сообщило посольство РФ в стране.

Сотрудники дипведомства подчеркнули, что держат ситуацию на контроле, и отметили, что данные о пострадавших, представленные в местных СМИ, постоянно меняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перу произошло столкновение двух пассажирских поездов с туристами, следовавших из Куско в Мачу-Пикчу. Сообщается о 23 пострадавших, в числе которых пятеро находятся в критическом состоянии.

По одной из версий, столкновение произошло из-за протестных акций местных жителей, перекрывавших железнодорожные пути.

Читайте ранее в этом сюжете: Число пострадавших в столкновени поездов в Перу достигло 23

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