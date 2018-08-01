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Двое раненых в авиакатастрофе в Мексике находятся в критическом состоянии

Происшествия

Всего число пострадавших оценивается в 37 человек

Виктория-де-Дуранго, Мексика, 1 августа 2018, 03:53 — REGNUM  Двое пострадавших после падения самолета Embraer 190 компании AeroMexico в аэропорту мексиканского штата Дуранго находятся в критическом состоянии, сообщает Reuters со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что на данный момент число пострадавших при авиакатастрофе составляет 37 человек, которые были госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии.

«Многие смогли самостоятельно покинуть самолет», — заявил представитель агентства гражданской обороны Алехандро Кардоза.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Гвадалупе Виктория штата Дуранго потерпел крушение самолет Embraer 190, на борту которого находился 101 человек. По предварительным данным, причиной аварии являются неблагоприятные погодные условия, в частности — сильный дождь. Погибших в авиакатастрофе нет.

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Авиапроисшествия
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