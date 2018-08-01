В результате крушения самолета в Мексике ранены 18 человек

Виктория-де-Дуранго, Мексика, , 02:53 — REGNUM Мексиканский минздрав сообщил о госпитализации 18 пассажиров самолета, потерпевшего крушение в аэропорту штата Дуранго, сообщает Reporte Indigo.

Сообщается, что, по предварительным данным, причиной авиакатастрофы стали неблагоприятные погодные условия. На борту самолета находились 97 пассажиров и четыре члена экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Гвадалупе Виктория в штате Дуранго упал самолет компании AirMexico. По официальным данным, погибших в авиакатастрофе нет.

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