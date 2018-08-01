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СМИ: В Мексике разбился пассажирский самолет

Происшествия

На его борту могли находиться не менее 80 человек. Пока данных о раненых или погибших не поступало

Виктория-де-Дуранго, Мексика, 1 августа 2018, 01:12 — REGNUM  Пассажирский самолет, на борту которого могли находиться не менее 80 человек, принадлежащий авиакомпании AeroMexico, разбился штате Дуранго, сообщает The Independent.

По данным издания, представители мексиканских авиалиний заявили, что в компании были уведомлены о происшествии и ищут подтверждение информации о авиакатастрофе, а также пытаются выяснить детали произошедшего.

«В связи с аварией, произошедшей в аэропорту Гвадалупе Виктория в Дуранго, я указал отделам безопасности и спасательным службам следить за произошедшим. Официально нет данных о погибших или раненых. Подробности происшествия будут объявлены в ближайшее время», — заявил губернатор штата Хосе Аиспуро в своем Twitter.

Представитель аэропорта также заявил, что сведений о погибших пока не поступало. Аэропорт в настоящее время закрыт.

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Авиапроисшествия
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