Выполнила свой долг: на Южном Урале 12-летняя пловчиха спасла ребенка

Верхний Уфалей, Челябинская область, , 05:47 — REGNUM Жительница города Верхний Уфалей (Челябинская область) спасла шестилетнюю девочку, которая чуть не утонула, передает «Первый областной».

Спасительница — 12-летняя девочка с разрядом по плаванию — увидела, что тонет ребенок и кинулась в воду.

«Около четырех часов дня я плавала с друзьями. Увидела на небольшом расстоянии от себя девочку, — сказала отважная спасительница. — Я подплыла к ней, взяла за руку, оттащила на мелководье. Посмотрела, у нее синие губы».

Юная пловчиха рассказала, что вынесла ребенка на берег и обратилась к спасателям за первой помощью. По ее словам, она ничего особенного не сделала — поступила как того требует долг.

Комментируя эти события, отец девочки отметил, что, по его мнению, для ребенка это героизм, а не рядовой поступок.

«Она выполнила свой гражданский долг, — сказал он при этом. — Думаю, многие оценят это по достоинству».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня сержанту полиции Магнитогорска (Челябинская область) Сергей Ахмадуллин был награжден за спасение пожилой соседки из горящего дома. Он спас женщину, находясь в отпуске в своем родном селе.

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