Оползень в Севастополе: под угорозой разрушения находятся более 30 домов

Севастополь, , 23:01 — REGNUM Более 30 частных домов на мысе Толстый в Севастополе находятся в опасной зоне после схода оползня, сообщает пресс-служба городского управления МЧС России.

Как уточняется, в опасную зону входят 22 участка на территории садового товарищества «Парус» и одиннадцать участков в садовом товариществе «Лесовод». На данной территории находятся 58 человек, в том числе 12 детей. Одна семья из трёх человек является постоянно проживающей в оползневой зоне.

По данным МЧС, район обвала не газифицирован. Находящиеся под угрозой обрушения дома в настоящее время отключены от электроснабжения. Опасная зона оцеплена силами казаков и ограждена киперной лентой.

Напомним, накануне в районе мыса Толстый в садовом товариществе «Парус» произошло обрушение бани и хозяйственной постройки и создалась угроза дальнейшего обрушения жилого двухэтажного дома. С разрушенных участков были эвакуированы восемь человек, в том числе трое детей.

Утром 31 июля произошло ухудшение обстановки в районе обрушения. От места первоначального схода грунта в сторону пляжа «Учкуевка» случился повторный обвал, шириной пять метров и протяжённостью 700 метров. Специалисты не исключают дальнейшего схода оползня в зависимости от осадков.

Пострадавших в результате ЧП на данный момент нет. Для принятия комплекса мер по обеспечению безпасности граждан сформирован межведомственный оперативный штаб.

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