Спасатели за вечер вытащили из Москвы-реки троих человек

Москва, , 22:37 — REGNUM Московские спасатели за один вечер вытащили из Москвы-реки троих упавших в воду людей. Об этом сообщили 31 июля в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Около 21:00 на Москве-реке перевернулся гидроцикл с двумя молодыми людьми. «Спасатели оперативно подняли пострадавших на борт катера и доставили на поисково-спасательную станцию «Карамышево», — приводит сообщение департамента агентство «Москва».

Отмечается, что спасённым была оказана первая помощь и вскоре они покинули станцию. От услуг медиков молодые люди отказались.

Ещё один инцидент произошёл на Фрунзенской набережной. Мужчину толкнул его знакомый, в результате чего тот упал в воду. Сотрудники поисково-спасательной станции «Крымский мост» подняли мужчину из реки и доставили его на станцию для оказания первой помощи.