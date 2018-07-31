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Спасатели за вечер вытащили из Москвы-реки троих человек

Происшествия

Двое пострадавших перевернулись, катаясь на гидроцикле

Москва, 31 июля 2018, 22:37 — REGNUM  Московские спасатели за один вечер вытащили из Москвы-реки троих упавших в воду людей. Об этом сообщили 31 июля в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Около 21:00 на Москве-реке перевернулся гидроцикл с двумя молодыми людьми. «Спасатели оперативно подняли пострадавших на борт катера и доставили на поисково-спасательную станцию «Карамышево», — приводит сообщение департамента агентство «Москва».

Отмечается, что спасённым была оказана первая помощь и вскоре они покинули станцию. От услуг медиков молодые люди отказались.

Ещё один инцидент произошёл на Фрунзенской набережной. Мужчину толкнул его знакомый, в результате чего тот упал в воду. Сотрудники поисково-спасательной станции «Крымский мост» подняли мужчину из реки и доставили его на станцию для оказания первой помощи.

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Происшествия на воде
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