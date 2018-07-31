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«Ветерана АТО» в Бердянске застрелил коллега

Происшествия

Плен в Донецке оказался более безопасным, чем отдых на Украине

Бердянск, Украина, 31 июля 2018, 22:03 — REGNUM  Участника гражданской войны в Донбассе Виталия Олешко, застреленного в Бердянске, убил Артем Матюшин — бывший боевик батальона «Торнадо», который затем воевал в «Азове», считает бывший заместитель командира «Торнадо» Николай Цукур. Сообщение Цукур опубликовал 21 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам боевика, Матюшин прошел курс подготовки снайперов, участвовал в боевых действиях, был дисциплинирован и хорошо владел оружием.

Напомним, 31 июля в Бердянске запорожской области боевик «АТО» Виталий Олешко был убит двумя выстрелами в спину. В августе 2014 года, после так называемого Иловайского котла, Олешко сдался в плен военнослужащим ДНР.

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