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В Перу столкнулись два пассажирских поезда

Происшествия

Большинство пассажиров этих поездов — туристы

Лима, 31 июля 2018, 21:38 — REGNUM  В Перу вблизи цитадели древнего государства инков Мачу-Пикчу произошло столкновение двух пассажирских поездов, 31 июля передает агентство Associated Press.

По информации с места происшествия, один из поездов совершил экстренную остановку, второй поезд въехал в него, в результате чего оба сошли с рельсов.

Сообщается, что пассажирами поездов были в основном туристы. Число жертв и пострадавших в результате столкновения пока неизвестно.

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