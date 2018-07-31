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Миссия ООН в ЦАР уточнила подробности гибели журналистов из России

Происшествия

Трое погибших были найдены в изрешеченном пулями автомобиле

Банги, 31 июля 2018, 21:31 — REGNUM  Представители миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (MINUSCA) сообщили подробности обнаружения трех погибших, которые могут быть российскими журналистами, сообщает 31 июля РИА Новости, приводя слова представителя миссии Владимира Монтейро.

«Сегодня MINUSCA (Миссия ООН по стабилизации в ЦАР) была проинформирована о наличии трех мужских тел в оставленной машине в 33 километрах к северу от Сибута, в префектуре Кемо», — сказал Монтейро.

По его словам, в район нахождения тел погибших отправился патруль, обнаруживший три тела и автомобиль со множеством следов от пулевых попаданий.

«Тела были доставлены в госпиталь MINUSCA в Сибуте», — заключил Владимир Монтейро.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля СМИ опубликовали информацию о гибели в ЦАР троих российских журналистов. Предположительно, это журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

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