Пропавший в Нижнем Новгороде журналист «Аргументов и фактов» найден мёртвым

Нижний Новгород, , 21:20 — REGNUM Пропавший в Нижнем Новгороде сотрудник издания «Аргументы и факты» Сергей Грачёв обнаружен мёртвым. Об этом сообщили 31 июля в поисково-спасательной группе «Рысь», которая участвовала в розысках.

«Найден, погиб. Всем спасибо за помощь и распространение информации! Выражаем соболезнования родным и близким погибшего», — сообщается на странице организации во «ВКонтакте».

Как передавало ИА REGNUM, Сергей Грачёв исчез во время командировки в Нижний Новгород. В город он прибыл для работы на кинофестивале «Горький Fest». Сообщалось, что последний раз журналиста видели выходящим из гостиницы вечером 21 июля. По факту его исчезновения было возбуждено дело.

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Напомним, что 23 июля на строительной площадке в Нижнем Новгороде также было обнаружено тело журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова. По одной из версий, журналист погиб от ножевого ранения.