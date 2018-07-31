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Наводнение во Вьетнаме: Военные пытаются спасти от потопа Ханой

Происшествия

Часть пригородов вьетнамской столицы уже затоплена

Наводнение во Вьетнаме: Военные пытаются спасти от потопа Ханой
Rob Simmonds
Ханой. Вьетнам

Ханой, 31 июля 2018, 20:52 — REGNUM  Вьетнамские военные, спасатели и гражданские волонтеры выстроили несколько дамб вокруг Ханоя для спасения города от наводнения, 31 июля передает агентство Associated Press.

Часть пригородов 7,5-миллионного города уже затоплена, известно о гибели троих человек в округе Чунг Май. Центральные районы столицы Вьетнама пока удается спасать от потопа.

При этом, по сообщениям синоптиков, в ближайшие дни ливни, ставшие причиной наводнений и выхода рек из берегов, будут только набирать силу.

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Наводнения
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