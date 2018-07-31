Близкие Орхана Джемаля опознали его тело по присланной из ЦАР фотографии

Москва, , 20:44 — REGNUM Бывшая жена журналиста Орхана Джемаля Ирина Гордиенко косвенно подтвердила его гибель, опознав тело по присланной ей фотографии, сообщает 31 июля агентство «Интерфакс».

По ее словам, фотография тела погибшего была ей прислана по дипломатическим каналам.

Агентство утверждает, что бывшая жена журналиста подтвердила, что Джемаль находился в Центральной Африке вместе со съёмочной группой и снимал документальный фильм о гражданах России, ставших наёмниками в различных вооруженных формированиях этой африканской страны. По другим данным, группу интересовал материал о деятельности частных военных компаний из России.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля СМИ опубликовали материалы, что трое российских журналистов были убиты неизвестными недалеко от столицы Центральноафриканской Республики и сейчас проходит опознание их тел.

Стоит отметить, что убитые журналисты в рамках этого документального проекта сотрудничали со структурой беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Официальных подтверждений факта их убийства пока нет.

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