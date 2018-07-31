СМИ: Убитые в Центральной Африке россияне были связаны с Ходорковским

Банги, , 20:22 — REGNUM Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, предположительно убитые в Центральноафриканской Республике, были направлены туда «Центром управления расследованиями», подконтрольным Михаилу Ходорковскому, сообщает 31 июля РИА Новости.

По информации агентства, ссылающегося на заявление представителя этого «Центра» Анастасию Горшкову, эта структура направляла в Центральную Африку съемочную группу, в составе которой были Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко.

В Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского подтвердили, что направляли в ЦАР съемочную группу, в которую входили Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко.

«Совместный проект, совместно с нами делали фильм. Не сотрудники, они делали с нами фильм. Орхан Джемаль, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев — всё так. У нас тоже нет подтверждений. Похоже на то, что это они», — цитирует агентство слова Горшковой.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля рядом СМИ были опубликованы материалы, предполагающие, что Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты на территории ЦАР в ходе работы над фильмом о частных военных компаниях.

Официальных подтверждений их гибели пока нет. МИД России занимается выяснением этого вопроса.