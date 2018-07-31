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Автомобиль Mazda сбил двух пешеходов на востоке Москвы

Происшествия

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе

Автомобиль Mazda сбил двух пешеходов на востоке Москвы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Москва, 31 июля 2018, 19:22 — REGNUM  Автомобиль совершил наезд на двух пешеходов днём 31 июля в московском районе Соколиная Гора, сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

Согласно данным ведомства, ДТП произошло на пересечении улиц Ткацкая и Вельяминовская на нерегулируемом пешеходном переходе. Оба пострадавших были госпитализированы.

По информации агентства «Москва», наезд на людей совершил автомобиль Mazda. Сообщается, что водитель остался на месте происшествия. В настоящее время с ним работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как передавало ИА REGNUM, накануне в посёлке Коммунарка в Новой Москве автомобиль BMW столкнулся с Lexus, после чего сбил на тротуаре трёх пешеходов.

Читайте ранее в этом сюжете: За сбившим пешеходов в Москве водителем BMW числилось более 70 штрафов

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Дорожно-транспортные происшествия
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