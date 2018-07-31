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«Дождь» назвал имена убитых в ЦАР российских журналистов

Происшествия

В Центральноафриканской Республике убиты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, утверждают источники телеканала

«Дождь» назвал имена убитых в ЦАР российских журналистов
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Москва, 31 июля 2018, 18:57 — REGNUM  В Центральноафриканской Республике найдены убитыми журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев, передаёт 31 июля телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в «Центре управления расследованиями».

По утверждению одного из собеседников телеканала, гибель съёмочной группы подтвердили представители миссии ООН в Центральноафриканской Республике, а также местные официальные лица.

Сообщается, что журналисты работали в ЦАР над съёмкой документального проекта, посвящённого частной военной компании «Вагнер». Согласно источникам, съёмочная группа была остановлена на блокпосту по пути из столицы страны Банги в город Бомбари. Что именно с ними произошло, неизвестно.

Отметим, что официально данная информация до настоящего времени не подтверждена. Как передавало ИА REGNUM, представитель МИД России Мария Захарова чуть ранее сообщила, что российские дипломаты находятся в контакте с властями ЦАР для установления гражданства погибших.

В Telegram-канале Mash сообщается, что сотрудники российского посольства ещё не видели тел убитых. Останки везут в столицу, после чего к ним будут допущены представителей российских властей.

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