МИД РФ находится в контакте с властями ЦАР после убийства журналистов

Москва, , 18:45 — REGNUM Российские дипломаты взаимодействуют с представителями властей Центральноафриканской Республики для установления гражданства найденных убитыми троих сотрудников СМИ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Посольство России находится в контакте с правоохранительными органами ЦАР для прояснения вопросов наличия российского гражданства», — приводит её слова телеканал RT.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что в ЦАР были обнаружены тела троих, предположительно, российских граждан с удостоверениями журналистов.

ТАСС со ссылкой на посольство России в Центральноафриканской Республике сообщило, что у двоих из погибших при себе были обнаружены удостоверения сотрудников «Известий», однако в редакции издания позднее опровергли эту информацию.

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