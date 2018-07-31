«Известия» не подтверждают информацию об убийстве сотрудников в ЦАР

Москва, , 18:34 — REGNUM Ни один из сотрудников газеты «Известия» в последнее время не находился на территории Центральноафриканской Республики. Об этом сообщили 31 июля в пресс-службе издания, комментируя информацию об убийстве, предположительно, российских журналистов в ЦАР.

«Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет», — заявили в издании.

Напомним, ранее сегодня Agence France-Presse сообщило со ссылкой на источники, что в ЦАР были обнаружены тела троих, предположительно, граждан России с удостоверениями журналистов.

Позднее ТАСС со ссылкой на посольство России в Центральноафриканской Республике сообщило, что у двоих погибших при себе были удостоверения сотрудников «Известий». Гражданство погибших до настоящего времени точно не установлено.

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