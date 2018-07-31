В Крыму ограбили клиентов ещё одного банка – третьего за месяц

Симферополь, , 17:40 — REGNUM В Крыму обокрали ячейки третьего банка за последний месяц. На этот раз кража произошла в отделении банка ЧБРР в Симферополе, сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из пострадавших держателей ячейки, у которого преступники украли более миллиона рублей.

«Наши ячейки в симферопольском отделении ЧБРР ограбили примерно тогда же, когда отделение этого банка в Алуште и «Рублёв» в Ялте. Просто нам никто об этом не сообщал. В СМИ тоже не было ни одного упоминания по этому поводу», — отметил клиент банка.

По его словам, возбуждено уголовное дело по его заявлению в правоохранительные органы, предположительно, дела по трём эпизодам должны объединить в одно.

«При этом банк, который не смог выполнить свои обязательства и обеспечить сохранность моего имущества, отказался компенсировать ущерб, хотя следствие установило признаки вскрытия замков. Ячейки открывали поддельными ключами. Но, учитывая, что лицензионные требования Центробанка РФ по нормам безопасности не распространяются на сейфовые депозитарии, а только на помещения, где хранятся банковские деньги, получается, что обокрали не банк, а его клиентов. У банка всё хорошо», — подчеркнул пострадавший.

Он также сообщил, что в договоре с банком было прописано, что финансовое учреждение обеспечивает невозможность доступа к ячейкам клиентов посторонних лиц. Но по факту всё было с точностью до наоборот.

«Там одна комната, в которой почему-то не велась видеозапись — они мне сами это сейчас сообщили — девочка открывала дверь и оставляла посетителя одного со всеми сейфами. По моим данным вскрыли от 8 до 20 ячеек. Чтобы открыть ячейку, нужно два ключа. У вора должен был быть мастер-ключ, которым пользуются сотрудники банка, и ключ клиента. То есть грабители получили доступ ко всем ключам, спокойно зашли в сейфовую комнату, открыли ячейки и всё забрали…», — считает он.

Руководство финансового учреждения отказалось общаться по телефону с корреспондентом ИА REGNUM. Ответа на информационный запрос на момент публикации материала также не последовало.

В пресс-службе МВД по РК сообщили, что проверяют информацию об ограблении банка и официальный комментарий предоставят позже.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 года клиенты ялтинского отделения банка «Рублёв» сообщили о пропаже денег из по меньшей мере семи сейфовых ячеек почти на 100 миллионов рублей. Предположительно, вскрыла ячейки неизвестная злоумышленница, являвшаяся клиентом банка. Также обсуждалась версия кражи со стороны одного из работников банка. Спустя несколько дней стало известно, что неизвестные обокрали сейфовые ячейки банка ЧБРР в Алуште.

Читайте ранее в этом сюжете: Ограбление года – в Ялте обчистили банк почти на 100 миллионов рублей